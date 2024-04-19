بعد كارثة باريس .. عملاق أوروبي يدخل في محادثات جادة مع وكلاء أراوخو!

تم تحديد القيمة المتوقعة للصفقة

أسبوع صعب للغاية واجهه رونالد أراوخو مدافع برشلونة، بسبب الدور الذي لعبه في خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

المدافع الأوروجوياني تلقى البطاقة الحمراء أثناء تقدم فريقه بهدف نظيف في الشوط الأول، لتنقلب الأمور تمامًا ويخسر برشلونة 4/1، ليودع الأمل الأكبر في خروج المدرب تشافي هيرنانديز ببطولة من هذا الموسم.

الصحفي لويس كانوت قال عبر شبكة "Onze Tv3" إن وكلاء أراوخو دخلوا في محادثات جدية مع بايرن ميونخ تمهيدًا لصفقة محتملة في الصيف.

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وأوضح أن النادي الألماني سيحاول التوصل لاتفاق على شروط العقد مع أراوخو، قبل التفاوض مع برشلونة حول قيمة الصفقة النهائية.

وأشار إلى أن السعر المتوقع لانتقال الدولي الأوروجوياني إلى صفوف بايرن، يصل إلى 65 أو 70 مليون يورو، وهو المبلغ الذي سيُفيد برشلونة لحل الأزمة المالية التي يعيشها.

جدير بالذكر أن عقد أراوخو مع برشلونة يمتد حتى عام 2026، وقامت إدارة النادي بوعده بتحسين راتبه بأقرب وقت ممكن، ولكن لو فشلت المحادثات سيتم الاتجاه لبيعه والموافقة على عرض بايرن.