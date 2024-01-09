بعد كابوس جريليش.. واقعة سرقة جديدة تضرب الكرة الأوروبية

كان الفريق منشغلًا بمباراة الكأس!

تعرض منزل فرانشيسكو فاريولي مدرب نيس لعملية سرقة، بينما كان الفريق منشغلًا بمواجهة أوكسير مساء السبت الماضي في كأس فرنسا.

ونقلت "RMC Sport" عن أفراد من عائلة فاريولي، إن "لصين سرقا المنزل وهربا قبل وصول الشرطة التي أبلغها نادي نيس، ولا تزال كمية المقتنيات التي جرى الاستيلاء عليها مجهولة".

وقبل الحادث، كان نيس يمر بمرحلة سعيدة في الدوري الفرنسي، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 35 نقطة، بفارق 5 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر، كما تجاوز أوكسير بركلات الترجيح، ليتأهل إلى دور الـ32 بالكأس.

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وكان جاك جريليش، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، آخر رياضي يستهدف اللصوص منزله في 27 ديسمبر الماضي، بينما كان المهاجم الإنجليزي على أرض الملعب في مواجهة إيفرتون، وتقدر قيمة المسرقات بنحو مليون إسترليني.