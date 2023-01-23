بعد قرار خصم النقاط .. جمهور يوفنتوس يعاقب الشبكات الناقلة للدوري الإيطالي

جمهور يوفنتوس يقرر معاقبة الشبكات الناقلة للدوري الإيطالي في أعقاب قرار خصم 15 نقطة من رصيد النادي.

قام قطاع عريض من جمهور نادي يوفنتوس بإلغاء الاشتراكات الخاصة في الشبكات التلفزيونية الناقلة لمنافسات الدوري الإيطالي، احتجاجًا على قرار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بخصم 15 نقطة من رصيد "السيدة العجوز".

قاضي محكمة الاستئناف الفيدرالية في إيطاليا قرر خصم 15 نقطة من رصيد نادي يوفنتوس في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي بأثر فوري، بسبب "قضية التربح"، وانتهاكات كسب رأس المال للنادي.

صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت أن عددًا كبيرًا من جمهور يوفنتوس قرر تعليق الاشتراكات الخاصة به في شبكتي "سكاي" و"DAZN" الناقلتين لمباريات الدوري الإيطالي احتجاجًا على ذلك القرار.

ذلك التعليق يعني أن الشبكات الناقلة قد تخسر 136 مليون يورو إذا وصل عدد الاشتراكات الملغية إلى 500 ألف اشتراك.

المثير أن عدد الاشتراكات الملغية بلغ في منطقة واحدة فقط 13 ألف اشتراك ملغي في غضون 24 ساعة فقط، وهو ما يهدد الشبكات الناقلة للدوري الإيطالي والاتحاد الإيطالي كذلك بالكثير من الخسائر المالية.