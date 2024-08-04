بعد قرار الانفصال .. ماورو إيكاردي يُغضب واندا نارا بقرار جديد!

هذا ما قرره إيكاردي بشأن واندا

أغضب النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي أم أطفاله واندا نارا بتصرف جديد، بعد أن أعلنت عارضة الأزياء انفصالهما بشكل رسمي.

وكشف مقدم البرامج ماجو مارتينو عن أن ماورو إيكاردي سيتخذ قرارًا جذريًا بحذر بطاقات الائتمان الخاصة بأم ابنتيه واندا نارا بعد أن انفصل الثنائي.

وردت آنا روزنفيلد محامية واندا على هذا الأمر قائلة: "لا توجد أكاذيب هنا، بل عل العكس تمامًا كل ما ذكر في هذا الأمر حقائق، لا أعرف من أين جاءت تلك المعلومة ولكن صحيح أن الرجال غالبًا ما يستخدمون هذا كإجراء قسري في الحالات التي عملت معها لمدة 50 عامًا، أول شيء يفعله الرجال هو قطع بطاقة الائتمان أو عدم الاهتمام بإعالة أطفالهم".

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وأضافت المحامية: "لا أعرف ما الذي حدث بشكل خاص مع هذه البطاقة، ولكنه أمر شائع وطبيعي جدًا، ويجب على واندا الاحتفاظ بجميع السجلات بما يتناسب مع دخل الفرد".

وأشار ماجو مارتينو أيضًا إلى أن المعلومات التي ذكرها حصل عليها من جانب واندا، ولكن في نفس التوقيت العارضة بصحبة إبنتيها في الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الاستمتاع ببضعة أيام.