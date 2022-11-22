بعد فوز السعودية على الأرجنتين .. لاوتارو: هكذا هو كأس العالم!

مارتينيز يشعر بالألم بعد الخسارة أمام السعودية

تحدث مهاجم المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عن خيبة أمله بعد الفشل في التسجيل ومساعدة فريقه في الفوز على السعودية أو حتى تحقيق التعادل.

واستطاع الخضر تحقيق الانتصار على المنتخب الأمريكي الجنوبي في مفاجأة قوية للغاية بنتيجة 2-1، حيث عاد الفريق الٍآسيوي بعد التأخر في الشوط الأول وخطف نقاط اللقاء.

وبالتالي كشف مهاجم فريق إنتر الإيطالي عن شعوره بالألم بسبب إهدار الفرص والفشل في الفوز في أول لقاء للأرجنتين بكأس العالم، حيث تحدث مع الصحفيين بعد المباراة.

وقال لاوتارو: "هذا مؤلم للغاية. كان لدينا أمل كبير في بداية كأس العالم بالفوز. خسرنا المباراة بسبب أخطائنا، أكثر من أي شيء آخر في الشوط الثاني، هناك تفاصيل تصنع الفارق ويجب أن نصحح الأخطاء. في الشوط الأول كان ينبغي أن نسجل أكثر من هدف لكن هذا هو المونديال والآن يتبقى لدينا نهائيان".

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين سوف يلعب المواجهة القادمة ضد المكسيك يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.