بعد فضيحة كلاسيكو السوبر الإسباني .. لا تغييرات ولا قرارات في ريال مدريد!

لا تغييرات في ريال مدريد بعد هزيمة السوبر الإسباني!

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد أن إدارة ريال مدريد مازالت متمسكة ورافضة للدخول في سوق الانتقالات الشتوية بالشهر الجاري، رغم الهزيمة في كأس السوبر أمام برشلونة بالأمس.

وتوج فريق برشلونة بلقب بطولة السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد بعد فوزه عليه بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ستاد الملك فهد في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت صحيفة "ماركا" أن الوضع الذي يعيشه ريال مدريد يشبه في كثير من الجوانب ما حدث قبل عام واحد فقط، حيث تم إقصائه من بطولة الكأس ثم الهزيمة ضد باريس سان جيرمان، ليتعرض لهجوم قوي من الجميع.

وخلال هذه الفترة ظلت إدارة النادي هادئة وأكدوا ثقتهم في المجموعة المتواجدة.

وظهر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد بعد المباراة ونزل إلى غرفة الملابس كما يفعل عادة.

ولم يعجبه الفريق أو الأداء أو الموقف ولم يتمكن من تجنب الانزعاج لكن الحل هو نقل الثقة إلى المجموعة على الأقل هكذا فكر.

وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد لن يتأثر بسبب هذه الهزيمة، ولن يفكر في التعاقد مع أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية التي لا تزال قائمة، تمامًا كما كانت قبل 12 شهرًا.

وشددت الصحيفة، أنه لا يوجد مجال للتغيير وأن كل شيء سببه سوء توفيق للفريق، وأن فلورنتينو بيريز وخوسيه أنجيل سانشيز واضحان للغاية بشأن قيمة هؤلاء اللاعبين.

وقال المدرب في نهاية المباراة ضد برشلونة "ريال مدريد يعود دائما"، وإذا كان شخص ما والبعض يستحقون هذا التقدير فهم لاعبي ريال مدريد الحاليين الأبطال الحاليين للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا إنهم لا ينسون ذلك، فقبل أسابيع تم طلب تجديد عقود كروس ومودريتش وبنزيما، والآن البعض لا يريدهم أن يلعبوا مرة أخرى لكن ليس هم من يتخذوا القرارات.

وحصد برشلونة أول ألقابه تحت قيادة تشافي، بينما فشل أنشيلوتي في التتويج الثامن له مع ريال مدريد في تاريخه.