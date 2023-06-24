بعد فشل محادثات كيميش .. توخيل يحاول خطف "موهبته المفضلة" من برشلونة

محاولة جديدة لضم نجم الفريق الكتالوني

في الوقت الذي كان يسعى فيه برشلونة في التعاقد مع يوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونخ، يبدو أن النادي الألماني هو من سيحاول خطف أحد نجوم الفريق الكتالوني.

اسم فرينكي دي يونج يظهر بصفة مستمرة في كل سوق انتقالات، حيث حاول توماس توخيل ضمه خلال تجربته مع تشيلسي الصيف الماضي، والآن يحاول مرة أخرى للظفر بخدماته بوظيفته الجديدة في بايرن ميونخ.

صحيفة "بيلد" الألمانية أشارت إلى إعجاب توخيل الشديد بقدرات دي يونج الذي كان أحد أهم الأسباب في فوز برشلونة بالدوري الإسباني والسوبر المحلي لموسم 2022/2023.

إدارة بايرن لم تتحدث حتى الآن مع برشلونة حول إمكانية التعاقد مع الدولي الهولندي، حيث توقفت المحادثات تمامًا بين الطرفين بعد رفض النادي البافاري لإمكانية التخلي عن كيميش لصالح برشلونة.

وأكدت "بيلد" أن مغادرة دي يونج للنادي الكتالوني في الوقت الحالي تبدو معقدة للغاية، لأن تشافي يعتبره ضمن قادة الفريق ومن الركائز الأساسية في مشروعه الحالي.

يذكر أن برشلونة حسم مؤخرًا التعاقد مع إلكاي جوندوان لاعب مانشستر سيتي، كما يحاول ضم مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط إنتر، ولكن الحصول على خدمات الثنائي لن يؤثر على مستقبل دي يونج الذي لا يخطط لمغادرة النادي.