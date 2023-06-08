ما هي خطة برشلونة البديلة؟

قام برشلونة بتفعيل خطته البديلة، من أجل سوق الانتقالات المقبل، لتدعيم صفوف الفريق، من أجل المنافسة بدوري أبطال أوروبا.

وبعد إعلان ميسي عن اقترابه من إنتر ميامي الأمريكي، أصبح على برشلونة البحث عن التدعيمات المناسبة، لفريق تشافي.

وفقًا لصحيفة "سبورتس إي"، يسعى برشلونة لضم ظهير أيمن، حتى يعود كوندي لمركزه، بقلب الدفاع، بجانب مهاجم خلف ليفاندوفسكي.

كما يتردد اسم مارتن زوبيميندي، ويوشوا كيميش، بالاقتراب من البلوجرانا، بجانب جناح أو لاعب وسط مهاجم مثل جوندوان.

الجدير بالذكر أن، حقق برشلونة بقيادة تشافي، لقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر، هذا الموسم.