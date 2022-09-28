بعد فشل انتقاله للنصر .. دينايير ينتقل إلى شباب الأهلي

المدافع البلجيكي ينتقل إلى الدوري الإماراتي رسميًا

Shahid Shahid أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي، عن تعاقده بشكل رسمي مع البلجيكي جايسون دينايير، مدافع أولمبيك ليون الفرنسي السابق، في صفقة انتقال حر، بعد أن كان قريبًا من النصر السعودي الصيف الماضي.

النصر تفاوض مع دينايير بقيادة جارسيا

أكدت تقارير صحفية سعودية في وقت سابق، على أن نادي النصر تفاوض بالفعل مع المدافع البلجيكي، ولكن المفاوضات لم يُكتب لها النجاح.

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دينايير كان قد توصل لاتفاق بالفعل مع نادي النصر، قبل أن يتراجع اللاعب وقتها، لأنه كان يرغب في البقاء في أوروبا خلال الفترة القادمة.

وقرر النصر التحرك في اتجاه آخر، من أجل التعاقد مع مدافع أجنبي جديد، لينجح في ضم الإسباني ألفارو جونزاليس خلال الصيف الماضي.

شباب الأهلي يضم دينايير

ونشر الحساب الرسمي لنادي شباب الأهلي الإماراتي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن ضم جايسون دينايير.

المدافع البلجيكي قال خلال مقطع الفيديو الدعائي للصفقة: "أنا معكم في نادي شباب الأهلي".

ولعب دينايير في العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي وسيلتك الأسكتلندي وجلطة سراي التركي وسندرلاند الإنجليزي وليون الفرنسي.

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