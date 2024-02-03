بعد فشل الهلال في ضمه .. عملاق سعودي جديد يسعى وراء سون هيونج مين

صمت توتنهام يزيد من احتمالية الصفقة

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دخل النجم سون هيونج مين، لاعب توتنهام ومنتخب كوريا الجنوبية، دائرة ترشيحات أحد عمالقة الدوري السعودي للمحترفين.

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وكشف الإعلامي السعودي نايف العتيبي، عبر حسابه الشخصي بموقع (X) "تويتر سابقًا"، أن نادي اتحاد جدة يريد التعاقد مع النجم الكوري الجنوبي والذي ينتهي عقده مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيه أندية السعودية التعاقد مع سون هيونج مين، حيث كان هدفًا أساسيًا للهلال في الانتقالات الصيفية الماضية، خصوصًا أنه لاعب آسيوي ويمثل مكسبًا للفريق خلال منافسات دوري الأبطال.

ويشارك سون حاليًا مع منتخب كوريا الجنوبية في نهائيات كأس آسيا 2023، حيث قاد "الشمشون" للتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة بعد تغلبه أمس على أستراليا بنتيجة (2-1)، في مباراة ماراثونية، ليضرب موعدًا ناريًا مع المنتخب الأردني في المربع الذهبي، الثلاثاء المقبل.

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ولم تعلن إدارة توتنهام خلال الفترة الأخيرة عن توصلها إلى اتفاق مع سون بشأن تجديد عقده مع الفريق، مما يجعل انتقاله إلى دوري روشن السعودي أمرًا مرجحًا بقوة خلال الفترة المقبلة.

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