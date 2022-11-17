بعد فشل العلاج الكيميائي .. هالير يعلن الخضوع لجراحة جديدة للتغلب على السرطان

هالير يكشف آخر تطورات إصابته بمرض السرطان.

أكد سيباستيان هالير مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني أنه سيخضع لعملية جراحية جديدة لإزالة ورم في الخصية.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي سبق له اللعب مع وست هام الإنجليزي وأياكس الهولندي، يخضع للعلاج الكيميائي منذ يوليو الماضي، بعد تشخيص إصابته بسرطان الخصية.

وكتب هالير عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كما هو مخطط منذ البداية، تم النظر في الاحتمالات المختلفة بعد العلاج الكيميائي، أقول لكم إن القتال لم ينته بعد بالنسبة لي".

وأضاف: "يجب أن أخضع لعملية جراحية لإنهاء هذا الورم بشكل دائم، والذي يبعدني عن الملعب".

واختتم: "يجب أن أشكركم جميعًا على رسائل الدعم والقوة التي قدمتموها لي في هذه المحنة، أتطلع إلى رؤيتكم جميعًا قريبًا".

يُذكر أن هالير ظهر خلال حفل الكرة الذهبية في أكتوبر الماضي في باريس، حيث قدم جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى إلى البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.