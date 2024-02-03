بعد فشله الذريع .. أسطورة مانشستر يونايتد يبحث عن فرصة في السعودية

تجارب متواضعة بعد الاعتزال

بعد تجاربه الفاشلة في أوروبا، يستعد النجم الإنجليزي واين روني للانتقال إلى تدريب أحد الأندية السعودية في المستقبل القريب.

روني خاض تجارب متواضعة مع أندية دي سي يونايتد، ديربي كاونتي، وأخيرًا برمنجهام سيتي الذي عمل كمدرب له في 15 مباراة فقط.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت أن روني مستعد للعودة إلى التدريب من جديد، ومن المتوقع أن يتوجه إلى دوري روشن السعودي على خطى ستيفن جيرارد زميله السابق في منتخب إنجلترا الذي يعمل حاليًا كمدرب للاتفاق.

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ويأتي ذلك بعد رحيله عن برمنجهام عقب 13 أسبوعًا فقط من تعيينه، حيث فاز الفريق في مباراتين فقط تحت قيادته لتتم إقالته سريعًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسطورة مانشستر يونايتد يعتقد أنه تعلم الكثير من المهارات التي تجعله قادرًا على التحسن بمسيرته التدريبية، ويريد الحصول على فرصة جديدة في السعودية.