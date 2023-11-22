بعد عامين من الاعتزال .. أجويرو يعود أخيرًا إلى كرة القدم إلى جانب ميسي ورونالدينيو!

أجويرو سيعود إلى كرة القدم بعد عامين من الاعتزال..

سيعود الأرجنتيني سيرخيو أجويرو إلى كرة القدم للمرة الأولى منذ اعتزاله في ديسمبر 2021، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء وجوده مع برشلونة الإسباني.

عودة أجويرو ستكون خلال مباراة استعراضية ينظمها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وستقام على ملعب نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وأعلن "كونميبول" في بيان رسمي عن مباراة استعراضية لأساطير أمريكا الجنوبية، يشارك فيها أجويرو، وقد تم تأكيد وجود مجموعة من أبرز أساطير القارة.

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ويشارك في المباراة الاستعراضية إلى جانب مهاجم الأرجنتين وبرشلونة السابق، كل من أسطورة البرازيل رونالدينيو، وخافيير زانيتي ولوسيو وماكسي رودريجيز، وجونزالو هيجواين.

وستقام المباراة يوم 5 ديسمبر 2023، على ملعب "دي آر في بي إن كيه" في فلوريدا، وهو ملعب فريق إنتر ميامي الذي يلعب له ليونيل ميسي، فيما تم طرح تذاكر المباراة للبيع في 21 نوفمبر.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد القاري: "يجمع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم اللاعبين الذين أصبحوا أساطير كرة القدم العالمية في مباراة استعراضية ستقام يوم 5 ديسمبر الساعة 8:00 مساءً (بالتوقيت المحلي) على ملعب DRV PNK".

واضطر أجويرو إلى الاعتزال عن عمر يناهز 33 عامًا بعد تعرضه لمشاكل في القلب خلال إحدى المباريات مع برشلونة.

وتم تزويده بعد ذلك بجهاز تنظيم ضربات القلب وقيل له إنه لا ينبغي أن يلعب كرة القدم مرة أخرى، لكنه سيعود لمباراة الأساطير لمرة واحدة في حدث من المؤكد أنه سيثير إعجاب المشجعين في جميع أنحاء أمريكا.