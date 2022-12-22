بعد ظهوره الصادم في كأس العالم .. الشيف التركي يرد على منتقديه بفيديو مع ميسي!

الشيف التركي الشهير يرد على الانتقادات العديدة التي تلقاها بسبب ظهوره في احتفالات منتخب الأرجنتين بالتتويج بكأس العالم.

رد الشيف التركي الشهير نصرت جوكشيه على الانتقادات العديدة التي وجهت إليه بعد ظهوره الصادم في احتفالات منتخب الأرجنتين بعد التتويج ببطولة كأس العالم 2022.

وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو والصور للشيف التركي وهو يحاول حمل كأس العالم، والتقاط صور مع نجوم الأرجنتين مثل أنخيل دي ماريا، وليساندرو مارتينيز.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك مقطع فيديو ظهر فيه نصرت مع ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، وسط حالة من الذهول لنجم باريس سان جيرمان.

الشيف التركي قرر الرد على ذلك كله عبر نشر مقطع فيديو يقابل فيه ميسي في أحد مطاعمه في عام 2018.

وشوهد ميسي وهو يصافح الشيف التركي، ووقف الثنائي لالتقاط صورة مع نجم الوسط الفرنسي بول بوجبا.