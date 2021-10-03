بعد طول غياب.. الاستقرار على موعد عودة راموس

العودة المنتظرة بشدة..

اقتربت عودة سيرخيو راموس إلى الملاعب كثيرًا، هكذا زفت مصادر مقربة من النجم الأندلسي لباريس سان جيرمان أنباء سعيدة حول تعافيه بالصورة المثالية من إصابته.

راموس لم يستطع المشاركة سوى في تدريب واحد مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه لهم من ريال مدريد هذا الصيف بسبب إصابة داهمته في ربلة السابق.

المدير الفني لبي آس جي، ماوريسيو بوتشيتينو، في وقت سابق أكد على أنه لا يعرف موعد عودة راموس وأن له الوقت الذي يحتاجه كاملًا حتى يعود بأفضل حالة للملاعب.

الآن ووفقًا لما أكدته صحيفة "آس" فإن راموس سيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية بمجرد انتهاء التوقف الدولي المقبل.

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هذا يعني أن المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا سيُزيِّن بي آس جي في المباراة الأولى بعد التوقف، والمقرر لها أن تكون أمام أنجيه بملعب حديقة الأمراء يوم 15 أكتوبر.

وتمثل هذه العودة أهمية كبيرة لبوتشيتينو، فالمدرب سوف يفقد لاعبيه اللاتين بسبب إجراءات الحجر الصحي في فرنسا، وهكذا سيكون في حاجة إلى معوض لماركينيوس بقلب الدفاع.

آخر مباراة خاضها رسمية لعبها راموس تعود إلى يوم 31 مارس الماضي في دوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد أمام تشيلسي.

بعد ذلك ابتعد اللاعب عن الملاعب للإصابة العضلية، والتي كانت سببًا رئيسيًا في رفض رئيس اللوس بلانكوس، فلورنتينو بيريز، منحه عقدًا لمدة أكثر من عام، خوفًا من كثرة إصاباته.