بعد طعنه في ميلانو .. لاعب آرسنال يعود للمباريات!

النجم الشاب يعود للمباريات من جديد.

عاد اللاعب بابلو ماري مدافع آرسنال المعار لصفوف مونزا إلى المشاركة في المباريات من جديد لأول مرة منذ شهر أكتوبر الماضي.

جاء هذا في أعقاب تعرضه للطعن في حادث بسوبر ماركت في مدينة ميلانو، تسبب في ابتعاده عن الملاعب طوال الفترة الماضية.

مدافع آرسنال كاد يفقد حياته في ذلك الحادث بحسب ما ذكرت تقارير عديدة، لكن لحسن حظه جاءت الطعنة في مكان سمح له بالحياة.

وجاءت عودة اللاعب للمباريات من جديد بشكل ودي في مواجهة مونزا أمام ليون الفرنسي والتي انتهت لصالح فريق ماري بهدفين لهدف وحيد.

جدير بالذكر أن إعارته إلى صفوف مونزا كانت قد بدأت في الصيف الماضي ويوجد بند يلزم النادي الإيطالي بشراء اللاعب بحلول نهاية الموسم حال تحققت بعض الشروط.