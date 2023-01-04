بعد طعنه بالسكين .. معار آرسنال يعود للملاعب!

بابلو ماري، مدافع نادي مونزا الإيطالي، يعود إلى الملاعب بعد شهرين من حادث كاد يودي بحياته.

عاد الإسباني بابلو ماري مدافع نادي مونزا الإيطالي المعار من آرسنال الإنجليزي إلى الملاعب، بعد شهرين على حادث كاد يودي بحياته.

بابلو ماري تعرض إلى حادث طعن في الظهر في أواخر أكتوبر الماضي، أثناء تواجده في أحد مراكز التسوق على مشارف مدينة ميلانو الإيطالية.

المدافع الإسباني، عاد إلى أرض الملعب بعد تعافيه الكامل من الجروح التي تعرض لها، حيث شارك في مباراة مونزا أمام فيورنتينا التي أقيمت يوم الأربعاء لحساب الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

ودخل بابلو ماري إلى الملعب في الدقيقة 67 من المباراة التي أقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي، وساعد فريقه على الخروج بنقطة تعادل ثمينة.

يذكر أن المدافع الإسباني عاد إلى التدريبات مع زملائه في أواخر ديسمبر الماضي، ويبدو أنه ترك الكابوس الذي عاشه في أكتوبر وراء ظهره بالفعل بالآن.