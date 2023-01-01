بعد ضياع صفقة رونالدو .. قرار مرتقب لترضية الهلال

في ظل ما يعانيه الهلال السعودي خلال الفترة الحالية، فيبدو أننا على موعد مع قرار مرتقب لصالحه، لإنقاذ الموقف قبل كأس العالم للأندية 22 ودوري أبطال آسيا.
التقارير كانت تؤكد خلال الفترة الماضية أن الزعيم توصل للفعل لاتفاق مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن قرار منعه من القيد، حال دون إتمام الصفقة في الميركاتو الشتوي الجاري، لينتقل الدون للجار "النصر".
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لكن بعد ضياع صفقة رونالدو، فوفقًا للإعلامي الرياضي عبد الله الطويرقي فإن مسؤولي الكرة السعودية سيصدرون قرار برفع عقوبة المنع من القيد عن الهلال، ليتمكن من تسجيل صفقات جديدة خلال الشتاء الجاري.
ويبدو أن القرار لا يشمل عفو رياضي عن جميع الأندية، إذ بسؤاله عما إذا كان سيتم رفع عقوبة المنع من القيد عن الاتحاد أيضًا، نفى الإعلامي ذلك، موضحًا أن القرار للزعيم فقط.
يذكر أن الهلال ممنوع من القيد على خلفية تمديد عقد لاعبه محمد كنو بعد دخوله الفترة الحرة وتوقيعه لنادي النصر، فيما مُنع الاتحاد من القيد على خلفية قضية التسجيلات الخاصة بالمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ونادي النصر.
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