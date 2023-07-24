بعد ضياع ديابي .. النصر يُحاول "قرصنة" صفقة ميلان الجديدة من فياريال

تامر أبو سيدو
Villarreal vs. CádizGetty Images
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الفريق السعودي يتحرك سريعًا لتعويض فشل صفقة جناح باير ليفركوزن

تتحرك إدارة النصر السعودي سريعًا في سوق الانتقالات لتعويض فشل التعاقد مع الفرنسي موسى ديابي جناح باير ليفركوزن الألماني، والذي اختار الانضمام إلى أستون فيلا الإنجليزي.

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النصر لم يتعاقد هذا الصيف سوى مع مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس، ويقترب من ضم ساديو ماني، ومازالت الإدارة تُحاول دعم الصفوف بلاعبين آخرين.

الفريق العاصمي اختار، وحسب الصحفي إبراهيم العتيق، جناح فياريال صامويل تشوكويزي لتعويض ديابي، لكن العائق الكبير أمام طموحاته هو توصل اللاعب وناديه لاتفاق كامل مع ميلان.

النادي الإيطالي كان قد توصل لاتفاق مع نظيره الإسباني على ضم الجناح النيجيري مقابل 28 مليون يورو تشمل المكافآت الخاصة، فيما كان قد حسم اتفاقه في وقت سابق مع تشوكويزي نفسه، ومن المقرر أن يُجري اللاعب الفحوصات الطبية المعتادة قبل توقيع العقود هذا الأسبوع.

العتيق أوضح عبر تويتر أن النصر يُحاول تغيير مسار الصفقة وإخراج ميلان من الصورة بتقديم عرض مالي يفوق نظيره الإيطالي، وهو ما وصفه بعض مشجعي ميلان بمحاولة "قرصنة" الصفقة المنتظرة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 25506كريم بنزيما
  • 3079خاليدو كوليبالي
  • 4181روبرتو فيرمينو
  • 2491نجولو كانتي
  • 5002مارسيلو بروزوفيتش
  • 6452صفقة أخرى
46711 الأصوات