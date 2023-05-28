بعد ضياع حلم مودريتش .. النصر يدفع نجم ليون لخيانة روما

النصر بدأ تحركاته الجادة في سوق الانتقالات

لم تتوقف إدارة النصر كثيرًا للبكاء على اللبن المسكوب وضياع لقب دوري روشن الذي تُوج به الاتحاد رسميًا مساء أمس، بل بدأت تحركاتها الجادة في سوق الانتقالات على الفور بهدف تدعيم الصفوف استعدادًا للموسم القادم.

النصر اكتفى بالتعادل مع الاتفاق 1-1 مساء أمس ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن، فيما حسم الاتحاد اللقب لصالحه بعد انتصاره على الفيحاء خارج ملعبه بثلاثة أهداف دون رد.

محمد السعدي مراسل قنوات الكأس القطرية أكد أن النصر جدد مفاوضاته مع نجم وسط ليون، حسام عوار، لإقناعه بالتوقيع للفريق بعد نهاية عقده مع ناديه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

السعدي أفاد إلى أن المتوقع قبول عوار للعرض النصراوي خلال الأيام القادمة، ذلك رغم الحديث المكثف خلال الأسبوعين الأخيرين في الإعلام الفرنسي والإيطالي عن توصله لاتفاق مع روما على الانضمام له هذا الصيف.

يُشار إلى أن النصر كان يضع لوكا مودريتش على رأس المطلوبين لدعم وسطه لكن اقتراب النجم الكرواتي من تجديد عقده مع ريال مدريد أخرجه من القائمة ودفع النادي لمحاولة إقناع عوار بخيانة روما والتوقيع له.