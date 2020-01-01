بعد صراع مع السرطان .. وفاة لاعب المنتخب المغربي في عمر الـ31

أبرهون مثل أسود الأطلس في أولمبياد لندن

رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، محمد أبرهون؛ لاعب المنتخب المغربي وقائد فريق المغرب التطواني السابق، عن عمر يناهز الـ31 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

أبرهون مثل المغرب التطواني فقط بالمغرب، قبل أن يخرج لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي، إذ لعب لناديي موريرينسي البرتغالي وريزي سبور التركي.

وحصد الراحل لقبي دوري مغربي مع الفريق التطواني موسم 2012-2013، و2013-2014، كما مثل أسود الأطلس في دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012.

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ونعى الاتحاد المغربي لكرة القدم اللاعب، في بيان رسمي، جاء فيه: " تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأسرة المرحوم محمد أبرهون الذي وافته المنية يومه الأربعاء 2 دجنبر 2020".

وأضاف: " كما تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتعازيها لأسرة كرة القدم الوطنية قاطبة في فقدان المرحوم محمد أبرهون الذي أعطى الشيء الكثير لكرة القدم الوطنية، حيث حمل قميص مختلف فئات المنتخبات الوطنية، كما أنه لعب لفريق المغرب التطواني قبل أن ينتقل لعالم الاحتراف".