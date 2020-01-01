بعد شهرين في ماديرا.. رونالدو يعود إلى تورينو

رونالدو يعود إلى يوفنتوس تمهيدًا لعودة التدريبات

تتجه طائرة كريستيانو رونالدو إلى تورينو قادمة من مطار فونشال، وذلك للعودة إلى إيطاليا بعد شهرين قضاهما في مسقط رأسه بجزيرة ماديرا البرتغالية.

وكان رونالدو قد اتجه إلى ماديرا من أجل الاطمئنان على صحة والدته إثر إصابتها بوعجة صحية مطلع مارس الماضي، بعد مباراة يوفنتوس وإنتر.

وخلال تواجده في بلاده، أعلن توقف المسابقات الأوروبية بسبب ظهور حالات فيروس كورونا بين اللاعبين، الأمر الذي جعله يستمر هناك ولا يعود إلى إيطاليا.

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وقام رونالدو باستئجار فيلا من أجل البحث عن المزيد من الخصوصية، وللحصول على مساحة من الوقت والمكان ليمارس تمارينه الخاصة كي لا يفقد لياقته.

وفي الوقت الذي يستعد فيه القائمون على مسابقات كرة القدم في أوروبا لإعلان عودة التدريبات تمهيدًا لاستئناف النشاط من جديد، بدأت الأندية تستعيد لاعبيها.

وفي هذا الإطار، يبدو رونالدو على بعد دقائق للوصول إلى تورينو، حيث وصل إلى مطار فونشال في وقت سابق من مساء اليوم استعدادًا للعودة إلى إيطاليا.

وبمجرد عودته، سيدخل رونالدو في حجر صحي لمدة أسبوعين، ليأخذ فترة عزلة بعيدًا عن الاختلاط خوفًا من حدوث إصابات أو عدوى.

وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي، سيعود لاعبو يوفنتوس إلى التدريبات بشكل طبيعي في الموعد الذي ستحدده السلطات الإيطالية.

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يذكر أن الحجر الصحي وحظر التجوال قد رُفع عن إيطاليا بشكل جزئي تمهيدًا إلى عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي مع انخفاض موجة انتشار الوباء.