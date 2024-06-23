بعد شكاوي الأرجنتين .. ضحية جديدة لملاعب كوبا أمريكا الصناعية!

إصابات عدة قبل يومين فقط من انطلاق البطولة

طغت الإصابة التي تعرض لها نجم وست هام إدسون ألفاريز عقب 30 دقيقة فقط من لقاء المكسيك وجامايكا بكوبا أمريكا على مجريات المباراة الأولى للفريقين.

وفازت المكسيك فجر الأحد على جارتها من الكونكاكاف بهدف نظيف لحساب المجموعة الثانية، ولكن نجم خط الوسط سقط مصاباً وغادر باكياً عقب فقط نصف ساعة.

ووجه الإعلام المكسيكي أصابع الاتهام نحو أرضية ملعب NRG الصناعية، كحال بقية ملاعب الولايات المتحدة التي تستضيف البطولة، والتي أثارت احتجاج العديد منذ انطلاق المسابقة قبل يومين.

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واشتكى المنتخب الأرجنتيني أيضاً من ملعب اللقاء الافتتاحي ضد كندا، مرسيدس أرينا، بسبب العشب الصناعي الذي كاد يتسبب في إصابة ليونيل ميسي، وكذلك مدرب منتخب بيرو عقب تعادل بلاده مع تشيلي وإصابة لويس أدفينكولا، مدافع الفريق، التي اعتبرها مدربه بسبب العشب الصناعي.

وتأتي إصابة ألفاريز لتكون خسارة فادحة لمنتخب بلاده بسبب أهميته الكبيرة، ولناديه والأندية المهتمة بضمه عقب ربطه بعروض ضخمة من مانشستر يونايتد وأندية أوروبية أخرى.