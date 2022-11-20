بعد شجار عابر .. مشجع قطري يصالح نظيره الإكوادوري أمام أسرته!

الكرة وسيلة للتقريب وليس الاختلاف!

شهد ملعب البيت حالة من الشد والجذب بين مشجع قطري وآخر إكوادوري في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم.

المواجهة انتهت بخسارة المنتخب القطري بهدفين نظيفين وهي البداية الأسوأ لأي فريق مستضيف عبر التاريخ حتى يومنا هذا في كأس العالم.

لكن مع الدقائق الأولى ألغى الحكم هدفًا للإكوادور بداعي التسلل، قبل أن يثور أحد جماهير الفريق الأمريكي الجنوبي في المدرجات ويبدأ في التلميح بوجود حالات رشاوى للتحكيم.

سريعًا رد عليه أحد مشجعي المنتخب القطري وطالبه بالجلوس فورًا، وانتشر مقطع الفيديو عبر الإنترنت سريعًا، قبل أن يتصالحا لاحقًا.

قام المشجع القطري بنشر مقطع فيديو آخر وهو يتحدث مع بيتر المشجع الإكوادوري الذي حضر إلى الملعب مع أسرته، وأكد الثنائي أن ذلك كان مجرد إنفعال بسيط بسبب المباراة وأن كرة القدم يجب أن تجمع لا أن تفرق.