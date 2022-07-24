بعد سيتين .. الشباب يرفض شروط سامباولي

المدرب الأرجنتيني يبتعد عن الشباب

رفضت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، الشروط التي وضعها المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، من أجل تدريب الليوث بداية من الموسم المقبل.

ما هي شروط سامباولي التي رفضها النصر؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن إدارة الشباب رفضت اشتراط سامباولي على 6 مليون دولار في الموسم، بخلاف عقود مساعديه التي تتجاوز الـ1.5 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أن سامباولي شاهد مباريات الشباب الموسم الأخير، وشدد على أهمية إحداث غربلة كبيرة للاعبي الفريق غير السعوديين، الأمر الذي دفع إدارة الشباب لغلق باب المفاوضات معه.

سامباولي أصبح الآن بدون أي فريق، بعد أن أنهى علاقته مع مارسيليا الفرنسي يوم 1 يوليو الجاري.

ما هي تفاصيل فشل تعاقد الشباب مع سيتين؟

وكانت صحيفة "الرياضية" قد أكدت في تقرير سابق لها، على أن الشباب كان قد اتفق بالفعل مع الإسباني كيكي سيتين لتدريب الفريق لمدة موسمين، ولكن لم تتم.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الشباب ألغت الاتفاقية التمهيدية الموقعة مع سيتين، بسبب طلبه إضافة شروط مالية جديدة.

وفي نفس السياق، أكد سيتين على أن اشترط تسديد نادي الشباب للضرائب في بلاده، وهو الأمر الذي وجد رفضًا من جانب إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان.