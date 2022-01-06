بعد سنوات المعاناة.. رتوش أخيرة ويرحل كوتينيو عن برشلونة أخيرًا!

أُسدل الستار على تجربة فيليبي كوتينيو مع برشلونة ولو بصورة مؤقتة، بعدما اقترب من مغادرة النادي الكتالوني والعودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي.

وجهة الدولي البرازيلي الجديدة سوف تكون أستون فيلا بحسب ما أكدته كافة الصحف المقربة من برشلونة، بعد الوصول إلى اتفاق مبدئي بين كافة الأطراف حول الصفقة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن رتوشًا نهائية تفصل كوتينيو عن الوصول إلى فيلا بارك، وتتعلق بصورة أساسية بوجود بند شراء إلزامي في نهاية الموسم بعقد إعارته لأستون فيلا.

النادي الإنجليزي لا يزال رافضًا للفكرة ويريد التوقيع مع صاحب الـ29 عامًا فقط على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، إلا أن المحاولات من برشلونة على قدم وساق لتغيير الفكرة وضمان زوال "غُمة" كوتينيو للأبد.

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رغبة كوتينيو تلعب دورًا حاسمًا في هذه الصفقة، فاللاعب اختار أستون فيلا دونًا عن جميع الأندية الأخرى المهتمة، ويرجع ذلك لوجود ستيفن جيرارد في منصب المدير الفني للفريق الواعد، وعلاقتهما مميزة للغاية.

وكان كوتينيو قد زامل جيرارد في ليفربول عندما كان الأخير قائدًا للريدز، ويعوِّل البرازيلي على العلاقة القوية بينهما ليتمكن المدرب المميز من إعادة البريق مرة أخرى إلى مسيرته.

وتشير التقارير إلى أن التفاؤل يملأ صدور مسؤولي برشلونة حول إغلاق الاتفاق مع إدارة أستون فيلا خلال الساعات القليلة الماضية والوصول إلى اتفاق يرضي الجميع بخصوص بند الشراء الإلزامي.

تجدر الإشارة هنا إلى أن رحيل كوتينيو يعني تخلص برشلونة من جزء كبير من راتبه الضخم، وهكذا يتمكن من قيد أحدث صفقاته فيران توريس بنجاح.

كما من الجدير بالذكر أن كوتينيو أعلن رغبته في الرحيل عن كامب نو حتى يحظى بفرصة المشاركة أساسيًا مع نادٍ آخر ويضمن التواجد مع البرازيل في مونديال قطر 2022.