بعد سقوط مانشستر يونايتد، سولشاير المذنب وليس بوجبا!

هل لا يُحب سولشاير لاعبي خط الوسط؟!

لأول مرة في تاريخه ينجح كريستال بالاس في الفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة 2/1 في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد وهي الهزيمة الأولى أيضًا لليونايتد هذا الموسم.

هناك الكثير من النقاط التي يُمكن أن نتحدث فيها في تلك المباراة، عن نجوم اليونايتد المفترض الذين كان من المفترض أن يحملوا هم الفريق على عاتقهم، لكنهم كانوا سببًا في هذه الهزيمة "الحارس دي خيا، وبول بوجبا، وماركوس راشفورد".

حتى نجم الفريق الجديد هاري ماجواير يسأل عن الهدف الأول لكريستال بالاس، صحيح أن فيكتور ليندولف خسر الالتحام الهوائي، لكن ماجواير كان بعيدًا عنه كان عليه أن يتوقع الخطأ ولا يسمح لآيو أن يكون بتلك الحرية. كما أنه تسبب في تغطية التسلل.

دعكم من كل ذلك، ودعونا نُركز الحديث على شيء واحد فقط.. معضلة خط الوسط في مانشستر يونايتد التي تجعلني أعتقد أن المدرب سولشاير نفسه يكره لاعبي الوسط.

بالنسبة للتشكيلة (4/2/3/1) المتبعة من سولشاير فهي لا تعطيك كل ما تُريده من خط الوسط، بوجبا لن تأخذ أفضل ما لديه وهو محور ثانٍ، وبجانبه محور قليل الخبرة مثل سكوت مكتوميناي.

الأمر الآخر أن لينجارد لا يُمكن أن يكون هو اللاعب رقم 10، لانه لا يجيد اللعب بين الخطوط ولا صناعة اللعب، وبالتالي اعتماد اليونايتد إما على اللعب العرضي أو الكرات الطويلة، كما يظهر في الخريطة أدناه.. واختفى الوسط تمامًا.

كارثة سولشاير في نهاية المباراة

عندما قام سولشاير بإخراج مكتوميناي وإدخال خوان ماتا، كان مانشستر يونايتد عبارة عن 3 مهاجمين، وجناح واحد، واثنين في المركز رقم 10، ولا يوجد أي لاعب وسط مدافع!

لذلك عندما خسر بوجبا الكرة، لم يكن هناك عمق في وسط الميدان (لأنه لا يوجد وسط أصلا)، وبالتالي كانت مهمة كريستال بالاس في التسجيل سهلة للغاية.

سولشاير هو من جعل بوجبا يظهر بهذا الشكل، لأن المعروف أن بوجبا يتألق أكثر في طريقة 4/3/3 على يسار الوسط كما كان مع يوفنتوس، وعندما يكون بجانبه محور ارتكاز قوي دفاعيًا وليس فقط قليل الخبرة مكتوميناي.. فما بالك إن سحبت مكتوميناي نفسه. لو كان هناك لاعب وسط عميق كان من الممكن أن يتدارك الخطأ ولا يجعل بوجبا هو المذنب الوحيد في الهدف الثاني لكريستال بالاس.