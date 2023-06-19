بعد سخريته من كارثة ليفربول.. عقوبة قاسية ضد مشجع مانشستر يونايتد

عقوبة قاسية ضد مشجع مانشستر يونايتد بسبب ليفربول

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أنه تم اعتقال مشجع مانشستر يونايتد الذي ارتدى قميصًا مسيئًا يسخر من كارثة هيلزبره الخاصة بنادي ليفربول.

وتم القبض على جيمس وايت صاحب 33 عامًا، وأقر بأنه مذنب في محكمة ويلسدن الابتدائية وأصدرت المحكمة بالاشتراك مع اتحاد الكرة أمرًا بإيقاف مشجع يونايتد لمدة أربع سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية وقرر النادي منعه إلى أجل غير مسمى من حضور مبارياتهم.

وارتدى المشجع قميصًا يحمل الرقم 97 وعبارة "ليس كافيًا" في إشارة إلى عدد مشجعي ليفربول الذين توفوا في مأساة الاستاد عام 1989، أثناء حضوره نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي واليونايتد، والذي انتهى بهزيمة الشياطين الحمر بنتيجة 2-1.

وقال متحدث باسم مانشستر يونايتد: "إن حظر النادي يذهب إلى أبعد من ذلك مع تمديد التعليق الفوري لمدة ثلاث سنوات إلى حظر غير محدد من جميع أنشطة النادي بما في ذلك جميع المباريات في أولد ترافورد وأن السخرية من هيلزبره ومآسي كرة القدم الأخرى أمر غير مقبول تمامًا".

وقال اتحاد الكرة الإنجليزي في بيان إنه راضي بالحكم وأن الإساءة التي تشير إلى هيلزبره أو أي مأساة في كرة القدم لن يتم التسامح معها في استاد ويمبلي، وأنهم يأملون أن يبعث حكم اليوم برسالة قوية بأنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أي شخص يتصرف بهذه الطريقة".