بعد ساعات من هدفه الرائع .. أتسو مفقود تحت الأنقاض في تركيا!

النجم الغاني محبوس تحت الأنقاض بعد الزلزال المدمر!

كشفت تقارير صحفية عن فقدان اللاعب الغاني كريستيان أتسو تحت الأنقاض بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في الساعات القليلة الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إنديبندنت"، والتي أكدت أن لاعب هاتاي سبور كان ضمن المتأثرين بالكارثة التي ضربت المنطقة.

وتحاول قوات الدفاع المدني إنقاذ أعداد غفيرة من السكان من تحت الأنقاض بعد أن تأكد وفاة أكثر من ألف شخص جراء الزلزال المدمر.

وذكرت الصحيفة أن المدير الرياضي للنادي يتواجد أيضًا تحت الأنقاض رفقة اللاعب، وأن قوات الإنقاذ تعمل على عملية استخراجهما.

جدير بالذكر أن أتسو كان قد سجل هدفًا رائعًا في لقاء الجولة الـ 23 من مواجهة فريقه أمام قاسم باشا مساء الأحد.