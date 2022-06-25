بعد رفض بايرن .. مالك تشيلسي الجديد يتفاوض لضم رونالدو!

انتقال كريستيانو رونالدو قد يكون داخل إنجلترا..

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن جلسة جمعت وكيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع مالك نادي تشيلسي الجديد تود بولي.

وكانت الأنباء في الفترة الماضية تشير إلى إمكانية ذهاب صاروخ ماديرا إلى فريق بايرن ميونخ الألماني.

لكن بحسب ما أوردته صحيفة "The Athletic" فإن مالك البلوز الأمريكي قد اجتمع مع جورج مينديش لمناقشة ذهاب الدون إلى الفريق اللندني.

ماذا عن انتقال رونالدو لتشيلسي؟

من المقرر أن يخسر نادي تشيلسي مهاجمه روميلو لوكاكو هذا الصيف حيث من المرجح أن يعود البلجيكي إلى إنتر على سبيل الإعارة.

وأفادت الأنباء أن تشيلسي سيتعاقد مع 6 لاعبين لدعم المدرب الألماني توماس توخيل هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن مينديش وبولي التقيا في البرتغال الأسبوع الماضي، وكانت فكرة انضمام كريستيانو إلى تشيلسي أحد الأشياء التي تمت مناقشتها.

حيث يقال إن البرتغالي غير مستقر في أولد ترافورد لأنه غير معجب بما فعله النادي حتى الآن هذا الصيف من حيث الانتقالات ومنذ تعيين إريك تين هاج في المسؤولية الفنية.

ماذا عن فكرة الانضمام إلى بايرن ميونخ؟

أوضح التقرير أن مينديش تحدث أيضًا إلى بايرن ميونيخ حول ضم كريستيانو، وعلى الرغم من ذلك، كان العمالقة الألمان مترددين في المضي قدمًا بسبب راتب الدون المرتفع.

فيما تحدث المدير الرياضي للفريق الألماني، حسن صالح حميديتش، لشبكة "سكاي" الألمانية، حيث أوضح: "كريستيانو رونالدو لاعب كبير يتمتع بمسيرة رائعة، لكن الإشاعة التي يتم تداولها لا صحة لها".

كما يأمل العملاق البافاري أيضًا في الاحتفاظ بروبرت ليفاندوفسكي على الرغم من رغبته في الانضمام إلى برشلونة هذا الصيف.

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