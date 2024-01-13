بعد رفض السعودية .. فرصة تدريبية جديدة لإنقاذ مسيرة سولشاير!

عائق هام أمام أي اتفاق محتمل

بعد فترة طويلة من الغياب، يبدو أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير سيعود مرة أخرى إلى المشهد بوظيفة جديدة.

سولشاير رحل عن مانشستر يونايتد في نوفمبر 2021 بعد المستويات المتواضعة والنتائج السيئة للشياطين الحمر تحت قيادته، ولم يقم بالانتقال إلى أي فريق آخر حتى الآن.

موقع "Fotbollskanalen" قال إن الاتحاد السويدي لكرة القدم وضع النرويجي على رأس قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق خلال الفترة القادمة، وأشار إلى أنه اجتمع بالفعل مع مدرب الشياطين السابق في ديسمبر الماضي.

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ظهور اسم صاحب الـ50 سنة جاء بسبب معرفته الجيدة بكرة القدم في شمال أوروبا، من خلال السنوات التي قضاها مع نادي مولده، وكذلك الإشراف على فرق الشباب في النرويج.

ولكن راتب سولشاير يأتي من أهم المعوقات التي قد تمنع أي صفقة محتملة، لأن الاتحاد السويدي لا يستطيع مضاهاة راتبه السابق مع مانشستر، أو الأجور التي تم عرضها عليه من بشكتاش والدوري السعودي.

وأوضح الموقع السويدي أن كيم كالستروم مدير كرة القدم في الاتحاد سيقوم بالمزيد من الاجتماعات خلال الفترة القادمة للبحث عن مدير فني جديد للمنتخب، دون الالتزام بأن يكون سويديًا حيث تبقى جميع الخيارات مفتوحة أمام الاتحاد لإيجاد الرجل المناسب لهذه المهمة.

ويتنافس مع سولشاير على هذه الوظيفة كل من توني جوستافسون مدرب المنتخب الأسترالي للسيدات، ولكن هناك صعوبة في تركه منصبه الحالي، بالإضافة إلى الدنماركي جون دال توماسون مدرب مالمو السابق وبلاكبيرن الحالي.