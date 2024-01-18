بعد رحيل هندرسون .. تحرك عاجل من الاتفاق تجاه ستيفن جيرارد

قرار مفاجئ من الاتفاق

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اتخذت إدارة نادي الاتفاق قرارًا عاجلًا بشأن مدربها الإنجليزي ستيفن جيرارد، وذلك بعد أن اقترب مواطنه جوردان هندرسون من الانتقال إلى صفوف أياكس الهولندي.

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هندرسون اتفق مع أياكس على الانضمام له خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعدما اتخذ قراره بالرحيل عن دوري روشن السعودي، بعد 6 أشهر فقط.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" عن أن نادي الاتفاق يُجري مُحادثات متقدمة مع ستيفن جيرارد من أجل تمديد عقده، الذي سينتهي في صيف 2025.

وتُريد إدارة الاتفاق أن تضمن استمرار جيرارد في النادي مدة أطول، حيث سيتم تمديد عقده من 2025 حتى 2027، ليستمر مع الفريق 3 سنوات ونصف مقبلة.

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وكان الاتفاق قد قدم مستوى رائع في بداية الموسم الحالي، قبل أن تتراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة، حيث يُقيم الفريق معسكرًا حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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