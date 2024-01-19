بعد رحيله عن الاتفاق .. رقم قياسي لهندرسون في أياكس قبل خوض ولو دقيقة!

رقم قياسي لهندرسون مع أياكس بالرغم من عدم مشاركته في أي دقيقة...

حقق جوردان هندرسون، الوافد الجديد لنادي أياكس الهولندي، رقمًا قياسيًا جديدًا مع فريقه، بالرغم من عدم مشاركته في أي مباراة حتى الآن، ووصله منذ 24 ساعة.

وانضم اللاعب الإنجليزي، إلى صفوف أياكس، في صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته مع الاتفاق السعودي، والتي استمرت لمدة ستة أشهر، قبل أن يفسخ هندرسون عقده بالتراضي مع فارس الدهناء.

وسيرتدي هندرسون صاحب الـ 33 عامًا، مع أياكس القميص رقم 6، ليحقق رقمًا قياسيًا في تاريخ النادي الهولندي إذ أصبح قميصه هو الأكثر مبيعًا في تاريخ النادي الهولندي في 24 ساعة.

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وتفوق هندرسون، في مبيعات قميصه على الثنائي دالي بليند، ودوشان تاديتش، في قائمة أكثر القمصان مبيعًا في تاريخ أياكس، إذ حقق اللاعب الإنجليزي 24 ساعة فقط ليصل إلى هذا الإنجاز، بينما احتاج بليند وتاديتش، إلى أسبوع.

ومن المتوقع أن يظهر هندرسون، للمرة الأولى مع أياكس، امام فريق آر كي سي فالفيك مساء يوم الأحد القادم ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الهولندي، على ملعب يوهان كرويف آرينا معقل أياكس.