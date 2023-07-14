بعد رحيله رسميًا عن الجزيرة .. نادٍ سعودي يُنافس الزمالك على بنشرقي

النجم المغربي كان أحد أهداف الاتحاد الصيف الماضي

أعلن الجزيرة الإماراتي رسميًا اليوم الجمعة رحيل جناحه المغربي أشرف بنشرقي عن صفوفه بعد موسم واحد فقط قضاه في النادي عقب انضمامه له في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

اللاعب الذي سبق أن ارتدى قميص الهلال في الدوري السعودي يُعد أحد أهم أهداف الزمالك هذا الصيف، لكن التفاصيل المالية مازالت تمنع التوصل لاتفاق بين الطرفين.

قنوات الكأس القطرية أشارت إلى أن الزمالك ليس الوحيد في السباق لضم الجناح الهداف بل كذلك نادي الوحدة السعودي، وأضافت أن الناديين دخلا في مفاوضات مع اللاعب.

صاحب الـ28 عامًا كان أحد أهداف نادي الاتحاد الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع الزمالك لكن اللاعب اختار الجزيرة الإماراتي في النهاية واتجه العميد للتعاقد مع هيلدر كوستا بالإعارة.

بنشرقي الذي حظي بتجربة مبهرة مع الزمالك وساهم بفوزه بلقبي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية لم يحظ بنفس النجاح في تجربته الإماراتية، حيث لعب 33 مباراة لم يُسجل خلالها سوى 9 أهداف وصنع واحدًا.