بعد دامبروزيو بساعات.. إصابة هاندانوفيتش بفيروس كورونا

سيغيب الحارس عن لقاء ساسوولو السبت المقبل

أعلن نادي إنتر ميلان إصابة قائده حارس مرماه سمير هاندانوفيتش بفيروس كورونا بعد ساعات على إعلان إصابة زميله دانيلو دامبروزيو.

ووفق بيان نشره النادي عبر حساباته على مواقع التواصل فإن الحارس سيخضع للحجر الصحي في منزله.

من هم اللاعبون والمدربون ورؤساء الأندية المصابون بفيروس كورونا؟

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Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi 👇https://t.co/6yoNpgCB1G — Inter (@Inter) March 17, 2021

وكان إنتر ميلان أعلن الثلاثاء إصابة مدافعه الدولي دامبروزيو (32 عاماً) بفيروس كورونا خلال جولة الاختبارات الإثنين، وتم إخضاعه لعزل صحي، مضيفاً أن الفريق.

وسيغيب هاندانوفيتش ضد ساسوولو السبت المقبل ليحل مكانه زميله حارس المرمى الروماني يونوت رادو.