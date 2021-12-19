بعد خسارة رونالدو.. رايولا يُلمح لرحيل نجم يوفنتوس ويُغازل كبار أوروبا

يبدو أن يوفنتوس في طريقه لخسارة نجم جديد بالفترة المقبلة، والحديث هنا عن ماتيس دي ليخت، الذي ألمح وكيله مينو رايولا إلى عدم رضاه عن وضعه الحالي في ملعب أليانز ستاديوم.

وانضم دي ليخت إلى يوفنتوس في صيف 2019 بعد تألق لا يوصف مع أياكس أجبر إدارة النادي الإيطالي على دفع 85 مليون يورو لاقتنائه.

لكن حتى الآن لم ينجح الدولي الهولندي في التأقلم بصورة جيدة في مدينة تورينو، والعروض التي قدمها أقل بكثير من المتوقعة من لاعب بقيمته.

هذا ما ترك بصمة على رأي يوفنتوس باللاعب نفسه، وكذلك دي ليخت ونظرته للأمور، واليوم أكدها رايولا بقوله "إنه جاهز الآن للخطوة التالية في مسيرته، أعتقد أنه يفكر في ذلك أيضًا".

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تصريحات الوكيل الإيطالي بمثابة رسالة إلى أندية أوروبا الضخمة بالتحرك سريعًا من أجل صاحب الـ24 عامًا، فهو أول الراحلين هكذا في الصيف المقبل عن يوفنتوس.

وكان دي ليخت هدفًا لأندية كبرى قبل انضمامه إلى يوفي مثل باريس سان جيرمان وكذلك برشلونة الذي سافر رئيسه الأسبق جوسيب ماريا بارتوميو إلى أمستردام لمحاولة إقناع اللاعب بالوصول لكامب نو.

دي ليخت هذا الموسم شارك في 19 مباراة مع يوفنتوس، ويبلي بلاءً حسنًا، ومع ذلك فالعلاقة بينه وبين المدرب ماسيميليانو أليجري ليست الأفضل عمومًا.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس قد لا يمانع بيع دي ليخت شريطة أن يحظى بعرض مناسب، في إطار سياسة النادي الحالي بتقليل الرواتب ومحاولة إعادة الترميم.