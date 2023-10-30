المدرب البرتغالي يطلق رصاصاته في كافة الاتجاه بعد خسارة فريقه أمام إنتر..

شن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما هجومًا عنيفًا على فابيو ماريسكا حكم مباراة فريقه أمام إنتر، والتي أقيمت مساء الأحد على ملعب "جوزيبي مياتزا" في قمة الجولة العاشرة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإيطالي.

المدرب البرتغالي المخضرم لم يتواجد على مقاعد بدلاء فريقه بسبب الإيقاف، لذلك قرر مشاهدة المباراة من منطقة صندوق الصحافة في المدرجات بدلاً من منطقة كبار الشخصيات.

وشاهد مورينيو فريقه، الذي لم يقدم أي شيء خلال المباراة، يتعرض للهزيمة بهدف دون رد، جاء عن طريق الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

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ورغم أن مورينيو لم يتحدث إلى وسائل الإعلام الرسمية، إلا أن المدرب البرتغالي أجرى مقابلة مع قناة روما ولم يتراجع عن انتقادات الحكام.

وقال مورينيو في تصريحاته: "مع كل الإرهاق الذي تراكم لدينا، والوقت القليل جدًا للتحضير لهذه المباراة، أعتقد أن لاعبي فريقي قدموا أداءً قويًا".

وأضاف: "أعتقد أن الشعور في الملعب بأكمله، وليس فقط مشجعينا، ولكن مشجعيهم أيضًا، هو أن المباراة كانت تتجه نحو التعادل، وكان الفريق هادئًا رغم كل الصعوبات".

وأكمل: "لقد تلقينا بطاقات صفراء لمانشيني ونديكا، والتي شعرت بأنها مستهدفة تمامًا مثل تلك التي حصل عليها كريستانتي وباريديس في خط الوسط، في حين أن إنتر حصل على إنذار بافارد فقط".

وأردف: "أشعر بخيبة أمل من النتيجة، حيث بذل اللاعبون هذا الجهد الكبير وكان من الممكن تجنب الهدف، أنا حزين لأنه لم يكن هناك أي احترام للاعبين، وموقف ماريسكا تجاه مانشيني ونديكا يظهر كل شيء بوضوح".

ويغيب عن روما عدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابات، لكن مورينيو كان أكثر غضبًا بشأن الجدول الزمني بعد أن لعب فريقه مواجهة في الدوري الأوروبي مع سلافيا براج مساء الخميس.

وقال البرتغالي: "أنا سعيد بقدومي إلى هنا مع غياب نصف الفريق وهدية أخرى من الدوري الإيطالي، لأننا لعبنا يوم الأحد وليس الإثنين، على الرغم من كل ذلك، قدم اللاعبون أداءً جيدًا، أنا حزين لأننا نستحق المزيد".

الأجواء في ملعب جوزيبي مياتزا كانت نارية، مع عودة البلجيكي روميلو لوكاكو للمرة الأولى إلى ملعب إنتر، بعد مغادرة الفريق في الصيف الماضي، حيث تعرض لحرب نفسية عنيفة من أولتراس "النيراتزوري" طوال المباراة.