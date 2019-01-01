بعد خروجه من السجن سانتوس يتعاقد مع ابن بيليه

ابن الأسطورة بيليه يحاول السير على خطى والده والدخول إلى عالم كرة القدم

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، اليوم تعاقده مع إيدسيون شولبي والمعروف باسم إيدينيو ابن الأسطورة بيليه، ليشغل منصب المنسق الفني وتطوير الفئات السنية المختلفة بالنادي.

إيدينيو حاول السير على خطى والده ولعب كرة القدم بشكل احترافي من قبل، ولكنه فشل ثم دخل السجن بتهمة غسيل الأموال والمخدرات.

حارس المرمى قُبض عليه لأول مرة في عام 2005 بسبب تهريب المخدرات، ثم في عام 2014 حُكم عليه بالسجن 33 عاماً بسبب المخدرات وغسيل الأموال.

في يونيو 2018 تم تخفيض العقوبة إلى 12 عاماً، وفي سبتمبر من العام الحالي حصل على إطلاق سراح مشروط.

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ووفقاً للقانون البرازيلي فإنه يجب على إيدينيو التواجد في منزله الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً كل يوم.

وسيعمل إيدينيو مع اللاعب السابق ريناتو، والذي يشغل نفس منصبه بهدف تطوير اللاعبين الصغار.