بعد حملها .. فريق إيطالي يعاقب نجمته!

واقعة غريبة في الملاعب الإيطالية

حدثت واقعة غريبة في الملاعب الإيطالية بعد أن قرر أحد الأندية التوقف عن دفع راتب نجمته بسبب حملها وبالتالي تغيبها الفترة المقبلة عن الفريق.

فريق لوكيسي في الدرجة الثالثة الإيطالية للسيدات قرر التوقف عن دفع راتب لاعبته وحارسة مرماه أليشي بيجنانولي بعد أن أعلنت حملها.

وكشفت اللاعبة في تصريحات مع "Il Resto del Carlino" عن الواقعة، وأوضحت أن الأمر كان مفاجأة خصوصاً بعد تصرف ناديه السابق مع نفس الوضع في الماضي.

وعند حملها السابق، قرر فريق تشيزينا حيث كانت تلعب حارسة المرمى أن يتحمل راتبها كاملاً رغم غيابها عن الملاعب طوال تلك الفترة.

وأوضحت أليشي في تصريحاتها أن النادي الذي وقع معها عقداً في الصيف الماضي أخبرها أن عليها احترام تعاقدها وإلا لن يتم دفع راتبها بانتظام.

ونشرت الحارسة رسالة إلى نجلها الذي لم يولد بعد عبر إنستجرام قالت فيها إنها كمرأة وكأم تشعر بالمهانة بسبب قرار ناديها، مؤكدة على صعوبة الفترة الحالية وشاكرة كل من دعمها مؤخراً.