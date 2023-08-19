بعد حسم مصير تير شتيجن .. برشلونة يزف البشرى لجماهيره بشأن دي يونج!

برشلونة يحصن نجومه مبكرًا رغم أزمته المالية!

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، أن فرصة فرينكي دي يونج، تتزايد لتجديد عقده واستمراره مع برشلونة رغم اقتراب رحيله في الفترة الماضية.

وبعد أن عرض برشلونة دي يونج، للبيع في الصيفين الأخيرين لكسب المال إلا أن اللاعب نجح في إثبات نفسه العام الماضي، وكان مهم جدًا في خطة تشافي للفوز بلقب الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" شهد الأمس اتفاق شبه نهائي بين برشلونة وحارس مرمى الفريق تير شتيجن، على تجديد عقده حتى عام 2028 ثم بدأ النادي بالفعل إجراء محادثات لفعل الشيء نفسه مع دي يونج.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتفاق بين حارس مرمى برشلونة وإدارة النادي، ينص على تمديد العقد مع تأجيل الحصول على راتب المواسم الأولى حتى يبدأ في كسب المزيد من الأموال مع نهاية العقد.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



وأشارت الصحيفة، أن هذا الاتفاق بسبب "اللعب النظيف" والقدرة على تنفيذ جميع طلبات تشافي، لضمان الاستمرار في المنافسة والحفاظ على لقب الدوري الإسباني.

جدير بالذكر، أن دي يونج، ينتهي عقده مع برشلونة في عام 2026، وهو من أعلى رواتب الفريق في الوقت الحالي، لكنه مستعد للاتفاق مع إدارة النادي وتمديد عقده.