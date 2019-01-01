بعد جلسة استمرت ساعات - تأجيل القرار النهائي في أزمة الوداد والترجي

الاتحاد الأفريقي عقد جلسة طارئة اليوم لكنها لم تكتمل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة الملغاشي أحمد أحمد، تأجيل النظر في أزمة مواجهة الترجي التونسي والوداد المغربي إلى غدٍ الأربعاء.

الاتحاد الأفريقي كان قد دعا إلى اجتماع طارئ بالعاصمة الفرنسية "باريس"، لمناقشة أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد انسحاب وداد الأمة.

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وبدأ الجلسة ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي ناديي الترجي والوداد إلا أنه تم اقتطاعها في المنتصف، لحضور وفد كاف حفل تكريم المنتخب الفرنسي من قبل رئيس الدولة إيمانويل ماكرون، لفوزهم بكأس العالم روسيا 2018.

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الأفريقي القرار النهائي غدًا الأربعاء، إما بإعادة اللقاء أو اعتماد فوز الترجي باللقب أو منحه للوداد وفقًا لطلبه بعد تعرضه للظلم.

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وشهد النهائي على ملعب رادس بتونس أزمة في الدقيقة 61 بعدما سجل الفريق المغربي هدف التعادل بعد أن كان متأخرًا بهدف، ليقرر الجامبي بكاري جاساما؛ حكم المباراة، إلغائه بداعي التسلل، ويطلب على إثره لاعبو الوداد اللجوء لتقنية الفيديو إلا أنهم يتفاجأوا بتعطله.

وبعد توقف المباراة لأكثر من ساعة وامتناع الوداد عن النزول لأرض الملعب لاستكمال المباراة إلا بعد تصليح الفيديو، قرر الاتحاد الأفريقي اعتبار الترجي بطلًا بانسحاب الوداد.