بعد توقيع هالاند التاريخي.. رد فعل مسؤولي الدوري الإنجليزي "يدهش" مانشستر سيتي!

ما حدث كان مفاجأة..

فوجئ مانشستر سيتي بردة فعل مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز، على توقيع إرلينج هالاند عقدًا جديدًا مع النادي السماوي.

ووقع هالاند على عقد تاريخي مع السيتي، يبقيه جزءًا من النادي لمدة 10 سنوات مقبلة، حتى عام 2034.

وتعتبر موافقة هالاند على مثل هذا العقد بمثابة نجاح كبير ليس فقط لمانشستر سيتي، ولكن للبريميرليج ككل، حيث يستخدم صاحب الـ24 عامًا كوجه للحملات التسويقية العالمية التي تساعد في الترويج لكرة القدم الإنجليزية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "عقد هالاند الجديد مع السيتي قوبل بصمت من المسؤولين في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضافت: "كان من المتوقع أن يعلق ريتشارد ماسترز، بصفته الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، على الصفقة التي تُعد خبرًا كبيرًا للعلامة التجارية التي يتحكم بها".

وختمت: "صمت مسؤولي البريميرليج كان بمثابة مفاجأة لمانشستر سيتي، الذي ينتظر الحكم في 115 تهمة تتعلق باللعب المالي النظيف".