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دوري روشن السعودي

بعد توديع السعودية للمونديال .. كم ستحصل أندية دوري روشن ماليًا؟

أحمد رفعت
1:28 م غرينتش+2 1‏/12‏/2022
saudi arabia
الأموال التي حصلت عليها الأندية السعودية من مشاركة الأخضر في كأس العالم قطر 2022

انتهت رحلة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة أمام المكسيك، ليودع الأخضر المونديال من دور المجموعات، ولكن مشاركته ستجعل أندية دوري روشن للمحترفين تستفيد ماليًا.

وخسر الأخضر بهدفين مقابل هدف واحد على يد المكسيك، بالجولة الثالثة والأخيرة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن الأندية السعودية ستحصل على مبلغ 4.420 مليون دولار، أي ما يعادل "16.6 مليون ريال سعودي".

ويحصل نادي الهلال على مبلغ 2.04 مليون دولار "7.6 مليون ريال" لمشاركة 12 لاعبًا في قائمة السعودية، ثم النصر 1.02 مليون دولار "3.8 مليون ريال"، والشباب 510 ألف دولار "1.9 مليون ريال"، والأهلي 340 ألف دولار "1.2 مليون ريال"، و 170 ألف دولار لأندية الاتحاد والفتح وأبها.

جاء ذلك ضمن إطار برنامج توزيع الأرباح على الأندية، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث سيتم توزيع 209 مليون دولار على كافة أندية العالم، حيث سيسفيد منها 416 ناديًا من 63 اتحادًا عضوًا.

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