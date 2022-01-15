بعد توجيه الشكر له .. تركي آل الشيخ يُوضح علاقته بانضمام حمدالله للاتحاد

لم يُفوت المستشار السعودي تركي آل الشيخ ربطه مجددًا بانضمام عبد الرزاق حمدالله إلى الاتحاد دون الرد وتوضيح علاقته بالأمر، مطالبًا الجميع بتحري الدقة وعدم الكذب.

الاتحاد تعاقد مع الهداف المغربي في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع النصر، وقد بدأ حمدالله مسيرته مع الفريق بمواجهة الرائد وإحراز أحد هدفي فوز العميد 2-1.

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الصحفي الرياضي ناصر الطميحي أبدى سعادته الكبيرة عقب اللقاء بأداء حمدالله وهدفه الجميل، ووجه شكره لرئيس الاتحاد، أنمار الحائلي، ونائبه، أحمد كعكي، ولوزير الرياضة السابق، تركي آل الشيخ.

إذ كتب "أجمل ما في المباراة اللاعب الظاهرة صاحب الأخلاق الحميدة، حمدالله، وعودة الاتحاد بالنقاط الثلاثة من القصيم، وعلينا أن لا ننسى المستشار تركي آل الشيخ، من القلب مليون ألف شكرًا، وشكرًا أنمار وكعكي وحامد".

آل الشيخ الذي يشغل حاليًا منصب وزير الترفيه السعودي علق على حديث الطميحي بالتأكيد على عدم وجود أي علاقة له بانضمام حمدالله للاتحاد، مطالبًا الجميع بالتوقف عن الكذب والزج باسمه في الأحداث الرياضية السعودية، ومشددًا على أنه لن ينفق أمواله في الرياضة سوى على ناديه ألميريا.

إذ كتب "ما أعرف هنا تم شكري على أي أساس! إذا على ديون الأندية فسيدي رعاه الله صاحب الفضل في سدادها ... وإذا ربطي بموضوع حمدالله أو أي موضوع يخص الرياضة أنا خارج المشهد الرياضي من يوم ما تم إعفائي وأتحدى أحد يثبت أني تدخلت أو دفعت في أي صفقه! عييب سكت فتره وقلت طبيعي وهذا الوسط الرياضي".

يتبع ... مو معقول كمية المسرحيات الي تحكى في الفتره الاخيره ... شي غير منطقي ولا يدخل المخ ! لو عندي ريال زايد علي وابي احطه في الرياضه حطيته في النادي الي املكه في اسبانيا ! من ايات المنافق الكذب! وتراي شخص الان لاعلاقه لي بالملف ومن حقي اشجع النادي الي يريحني ( مشجع فقط) ! https://t.co/pVZaOTcFNb — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 15, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى "مو معقول كمية المسرحيات اللي تحكى في الفتره الأخيرة ... شي غير منطقي ولا يدخل المخ! لو عندي ريال زايد علي وأبي أحطه في الرياضة حطيته في النادي الي أملكه في إسبانيا ! من آيات المنافق الكذب! وتراي شخص الآن لا علاقة لي بالملف ومن حقي أشجع النادي الي يريحني ( مشجع فقط)!".

يُشار إلى أن النصر فسخ عقده حمدالله من جانب واحد في نوفمبر الماضي، ولم يُعلن النادي دوافعه لذلك القرار لكنه اكتفى بالإشارة إلى أن فسخ العقد تم بأسباب قانونية تكفل للنادي حقوقه المالية، ويُطالب النادي حاليًا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في العقد والمقدرة بـ20 مليون يورو.

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