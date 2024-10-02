هدد بقتل لاعب كويتي.. إبعاد الحكم الإيطالي ماريسكا عن دوري أبطال أوروبا!

واقعة في الدوري الكويتي..

كشف تقرير صحفي أنه تقرر إيقاف الحكم الإيطالي فابيو ماريسكا عن المشاركة في المنافسات الأوروبية، بعد اتهامه بـ"التهديد بقتل لاعب".

وحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، فقد اتهم ماريسكا بتوجيه تهديد لاعب العربي الكويتي خالد المرشد، خلال مواجهة الكويت، يوم الجمعة الماضي، ضمن الجولة السادسة لدوري زين الممتاز.

وادعى المرشد أن ماريسكا قال له: "أراك في المرة المقبلة، سأقتلك"، رغم أن لاعبًا آخر يعتقد أن الحكم قال "أراك في المرة المقبلة (فقط)".

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وأوضحت أنه تم استبعاد ماريسكا لاحقًا من التواجد كحكم رابع في مباراة آيندهوفن وسبورتنج لشبونة، والتي انتهت 1-1 أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، كما سيُمنع من العمل في إيطاليا لمدة شهر".

ولفتت إلى أنه "مع ذلك، يبدو أن ماريسكا سيواصل العمل دون توبيخ في الكويت، لأن التصعيد تم حله من خلال "الدبلوماسية الميدانية"، حيث أصر على أنها مجرد مزحة.

بدأ صاحب الـ43 عامًا التحكيم في بطولات المحترفين الإيطالية عام 2011 وشارك في المسابقات الأوروبية منذ عام 2018.