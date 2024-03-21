بعد تهديدات جوارديولا .. هالاند يكشف حقيقة إصابته مع النرويج

نجم مانشستر سيتي شوهد وهو يعرج

تحدث نجم النرويج ومانشستر سيتي إرلينج هالاند في مؤتمر صحفي قبل ودية بلاده ضد تشيكيا وأوضح حقيقة إصابته.

وشوهد المهاجم وهو يعرج في التدريبات الخاصة بالمنتخب النرويجي، وهو الذي التحق بمعسكر بلاده عقب تعرضه لإصابة خفيفة خرج على إثرها من لقاء مانشستر سيتي الأخير ضد نيوكاسل.

ووضح هالاند حقيقة إصابته في المؤتمر وقال: "أشعر بحالة طيبة وجاهز للمشاركة في اللقاء".

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وأضاف: "أنا في أفضل حال ولم أغادر التدريبات، لا أعرف من كتب ذلك الأمر، تدربت الحصة التدريبية بأكملها".

وختم نجم سيتي مبتسماً: "بيب قال إن من لن يعود منا جاهزاً عقب التوقف الدولي سيقوم بمطاردته".

وينتظر سيتي مواجهة من العيار الثقيل عقب انتهاء التوقف الدولي، إذ سيواجه آرسنال مساء الأحد 31 مارس في قمة البريميرليج.