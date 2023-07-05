بعد تغيير الاسم .. الدوري الإسباني يستخدم "ألعاب الفيديو" لنقل مبارياته!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن بطولة الدوري الأسباني للموسم الجديد ستظهر بشكل مختلف تمامًا بعد التعاقد مع راعي جديد.
وسيكون اسم بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023-2024 "La Liga EA Sports".
ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن الشركة التي كانت تنتج امتياز FIFA ستصدر لعبتها الجديدة EA Sports FC في وقت لاحق من هذا العام ومن المتوقع في شهر سبتمبر القادم، ولن يدخل البعض في المظهر الجديد لكرة القدم الإسبانية لكنها ستكون بالتأكيد تجربة جديدة لأي شخص يشاهد المباريات.
وقد حصل المشجعون على نظرة سريعة لما قد تبدو عليه الرسومات داخل اللعبة حيث سيتم استخدامها أيضًا في كرة القدم الإسبانية.
وأوضحت الصحيفة أنه سيتم مشاهدة الاحصائيات الحية وأنماط اللعب على شاشة التليفزيون بالاضافة إلى إحصائيات ومعلومات عن اللاعبين وأدائهم على أرض الملعب.
وتعد السرعات القصوى ومتوسط
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