بعد تغطية الثلوج لملعبهم .. فريق أوروبي يوجه رسالة غير متوقعة لجماهيره!

حل خارج الصندوق!

يبدو أن موسم الأعياد والشتاء سيأتي ببعض المتاعب في ملاعب كرة القدم الأوروبية بسبب الثلوج والعواصف والأجواء التي تصعب من إقامة المباريات.

حيث وجد فريق بلاو فايس لينتس نفس في ورطة بعد أن غطى الثلج ملعبهم بشكل كامل قبل ساعات قليلة من المواجهة المقبلة في الدوري النمساوي أمام شتروم جراتش.

وكتب النادي في بيان نشره عبر حساباته على الإنترنت: "كل مساعدة ستكون لها أهميتها، أعزائنا جماهير الأزرق والأبيض، الجميع مدعوا للمساعدة في التخلص من الثلج الذي غطى ملعبنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "نسعى لإزاحة الثلج حتى تقام المباراة ضد شتروم جراتس في موعدها، من فضلكم أيضًا أحضروا المجارف الخاصة بكم".

جدير بالذكر أن بلاو فايت لانتس يحتل المركز التاسع في الدوري المكون من 12 فريقًا بينما يأتي شتروم جراتس ثانيًا خلف ريد بول سالزبورج بفارق الأهداف للأخير.