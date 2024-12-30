بعد تغريدات غريبة.. جود بيلينجهام يعلن اختراق حسابه الرسمي!

ماذا حدث؟

أعلن الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، اختراق حسابه الرسمي على منصة إكس مساء أمس الأحد.

وشهد حساب بيلينجهام على X تغريدات غريبة، ما أثار استغراب متابعيه البالغ عددهم 2.3 مليون شخص.

وجاء في إحداها رسالة مألوفة في عالم التداول المالي: "شخص ما اقتنص 20%، لكن من فعل ذلك خرج الآن. نحن نتحكم بنشاط في السيولة. دع الأمر يستمر".

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وقال بيلينجهام، في منشور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "تم اختراق حسابي على تويتر. تجاهلوا جميع المنشورات!".

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واستمتع صاحب الـ21 عامًا بعطة منتصف الموسم، حيث شوهد في سندرلاند يشاهد مباراة لشقيقه جوب، كما حضر حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في دبي.

ويصطدم ريال مدريد بفالنسيا يوم الجمعة المقبل في مباراة مؤجلة بالدوري الإسباني، ثم يخوض مباراة في كأس الملك مع نادي ديبورتيفا مينيرا، قبل السفر إلى السعودية لخوض السوبر الإسباني.