بعد تعافيه من الإصابة .. أوسبينا يحسم قراره بشأن مستقبله مع النصر

حارس المرمى الكولومبي أصبح جاهزًا للعب

SHAHID

حسم دافيد أوسبينا حارس مرمى النصر قراره بشأن مستقبله مع الفريق بعد تعافيه التام من إصابته التي أجبرته على خوض عمليتين جراحيتين في المرفق آخرهما بداية الموسم الجاري.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أوسبينا كان من المتوقع أن يعود للنصر بداية الموسم الجاري لكنه تعرض لإصابة جديدة أدت لإخراجه من القائمة والاعتماد على نواف العقيدي، وقد تعافى اللاعب الآن وأصبح جاهزًا صحيًا وفنيًا وبدنيًا للعب.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن اللاعب الكولومبي يرغب في الاستمرار مع ناديه السعودي والعودة لقائمته في يناير القادم، لكن هذا الأمر يبدو صعبًا جدًا حال لم يتم زيادة عدد اللاعبين الأجانب المسموح لأندية دوري روشن قيدهم في قوائمهم المحلية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

النصر من جانبه لم يحسم قراره بعد بشأن اللاعب، سواء قيده بدلًا من أحد الأجانب الـ8 الموجودين حاليًا أو فسخ عقده بالتراضي أو الانتظار حتى نهايته في يوليو القادم.

يُشار إلى أن أوسبينا يتلقى رواتبه ومكافآت الفوز من النصر بشكل منتظم، وذلك رغم أنه لا يلعب وبناءً على الاتفاق الذي كان قد أبرمه مع المسؤولين عند إصابته الأولى في يناير الماضي.

SHAHID